Informații privind prețul pentru Pug Inu (PUG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.55% Modificare de preț (1 zi) +0.32% Modificare de preț (7 zile) -30.66% Modificare de preț (7 zile) -30.66%

Prețul în timp real pentru Pug Inu (PUG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUG s-a modificat cu -0.55% în decursul ultimei ore, cu +0.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pug Inu (PUG)

Capitalizare de piață $ 81.53K$ 81.53K $ 81.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 81.53K$ 81.53K $ 81.53K Ofertă află în circulație 355.43T 355.43T 355.43T Ofertă totală 355,431,828,844,022.94 355,431,828,844,022.94 355,431,828,844,022.94

Capitalizarea de piață actuală pentru Pug Inu este $ 81.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUG este 355.43T, cu o ofertă totală de 355431828844022.94. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.53K.