Tokenomie pentru PUBLC (PUBLX) Descoperă informații cheie despre PUBLC (PUBLX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre PUBLC (PUBLX) PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform's native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC's ecosystem. This token model powers PUBLC's rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. Pagină de internet oficială: https://publc.com Carte albă: https://docs.publc.com

Tokenomie și analiză de preț pentru PUBLC (PUBLX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUBLC (PUBLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.12K Ofertă totală: $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 367.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.01290746 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru PUBLC (PUBLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUBLC (PUBLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUBLX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUBLX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUBLX, explorează prețul în direct al tokenului PUBLX!

