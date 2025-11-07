Informații privind prețul pentru Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00208552$ 0.00208552 $ 0.00208552 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.05% Modificare de preț (1 zi) -7.54% Modificare de preț (7 zile) -35.66% Modificare de preț (7 zile) -35.66%

Prețul în timp real pentru Pubhouse Dominance Index (PUB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUB este $ 0.00208552, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUB s-a modificat cu -0.05% în decursul ultimei ore, cu -7.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pubhouse Dominance Index (PUB)

Capitalizare de piață $ 342.50K$ 342.50K $ 342.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 342.50K$ 342.50K $ 342.50K Ofertă află în circulație 975.35M 975.35M 975.35M Ofertă totală 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

Capitalizarea de piață actuală pentru Pubhouse Dominance Index este $ 342.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUB este 975.35M, cu o ofertă totală de 975350230.661. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 342.50K.