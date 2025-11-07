Informații privind prețul pentru Pryzm (PRYZM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00111769 $ 0.00111769 $ 0.00111769 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00111769$ 0.00111769 $ 0.00111769 Maxim dintotdeauna $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) +11.56% Modificare de preț (7 zile) -1.77% Modificare de preț (7 zile) -1.77%

Prețul în timp real pentru Pryzm (PRYZM) este $0.00111611. În ultimele 24 de ore, tokenul PRYZM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00111769, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRYZM este $ 0.120383, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRYZM s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu +11.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pryzm (PRYZM)

Capitalizare de piață $ 277.23K$ 277.23K $ 277.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Ofertă află în circulație 248.39M 248.39M 248.39M Ofertă totală 1,054,925,531.253173 1,054,925,531.253173 1,054,925,531.253173

Capitalizarea de piață actuală pentru Pryzm este $ 277.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRYZM este 248.39M, cu o ofertă totală de 1054925531.253173. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.18M.