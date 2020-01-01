Tokenomie pentru Proteo DeFi (PROTEO) Descoperă informații cheie despre Proteo DeFi (PROTEO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Proteo DeFi (PROTEO) PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools. PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools. Pagină de internet oficială: https://proteodefi.com/ Carte albă: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction Cumpără PROTEO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Proteo DeFi (PROTEO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Proteo DeFi (PROTEO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 163.59K $ 163.59K $ 163.59K Ofertă totală: $ 14.07M $ 14.07M $ 14.07M Ofertă aflată în circulație: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 242.02K $ 242.02K $ 242.02K Maxim dintotdeauna: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Minim dintotdeauna: $ 0.01616797 $ 0.01616797 $ 0.01616797 Preț curent: $ 0.01720055 $ 0.01720055 $ 0.01720055 Află mai mult despre prețul tokenului Proteo DeFi (PROTEO)

Tokenomie pentru Proteo DeFi (PROTEO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Proteo DeFi (PROTEO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROTEO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROTEO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROTEO, explorează prețul în direct al tokenului PROTEO!

