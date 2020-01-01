Tokenomie pentru Project89 (PROJECT89) Descoperă informații cheie despre Project89 (PROJECT89), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Project89 (PROJECT89) Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete missions, and earn rewards. Pagină de internet oficială: https://www.project89.org/ Cumpără PROJECT89 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Project89 (PROJECT89) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Project89 (PROJECT89), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.05M Ofertă totală: $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.100625 Minim dintotdeauna: $ 0.00116525 Preț curent: $ 0.00804626 Află mai mult despre prețul tokenului Project89 (PROJECT89)

Tokenomie pentru Project89 (PROJECT89): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Project89 (PROJECT89) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROJECT89 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROJECT89 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROJECT89, explorează prețul în direct al tokenului PROJECT89!

