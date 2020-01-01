Tokenomie pentru PROFIT AI (PROFIT) Descoperă informații cheie despre PROFIT AI (PROFIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PROFIT AI (PROFIT) $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it's an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Pagină de internet oficială: https://www.profitaieth.com/ Carte albă: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai Cumpără PROFIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PROFIT AI (PROFIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PROFIT AI (PROFIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 141.56K $ 141.56K $ 141.56K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 141.56K $ 141.56K $ 141.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 Minim dintotdeauna: $ 0.00348855 $ 0.00348855 $ 0.00348855 Preț curent: $ 0.01415613 $ 0.01415613 $ 0.01415613 Află mai mult despre prețul tokenului PROFIT AI (PROFIT)

Tokenomie pentru PROFIT AI (PROFIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PROFIT AI (PROFIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROFIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROFIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROFIT, explorează prețul în direct al tokenului PROFIT!

Predicție de preț pentru PROFIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PROFIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PROFIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PROFIT!

