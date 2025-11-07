Informații privind prețul pentru Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01627854 $ 0.01627854 $ 0.01627854 Minim 24 h $ 0.01715523 $ 0.01715523 $ 0.01715523 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01627854$ 0.01627854 $ 0.01627854 Maxim 24 h $ 0.01715523$ 0.01715523 $ 0.01715523 Maxim dintotdeauna $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Cel mai mic preț $ 0.01554199$ 0.01554199 $ 0.01554199 Modificare de preț (1 oră) +1.48% Modificare de preț (1 zi) -2.12% Modificare de preț (7 zile) -11.56% Modificare de preț (7 zile) -11.56%

Prețul în timp real pentru Private Aviation Finance Token (CINO) este $0.01664196. În ultimele 24 de ore, tokenul CINO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01627854 și un maxim de $ 0.01715523, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CINO este $ 0.053481, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01554199.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CINO s-a modificat cu +1.48% în decursul ultimei ore, cu -2.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Private Aviation Finance Token (CINO)

Capitalizare de piață $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.64M$ 16.64M $ 16.64M Ofertă află în circulație 659.71M 659.71M 659.71M Ofertă totală 999,905,813.540201 999,905,813.540201 999,905,813.540201

Capitalizarea de piață actuală pentru Private Aviation Finance Token este $ 10.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CINO este 659.71M, cu o ofertă totală de 999905813.540201. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.64M.