Informații privind prețul pentru Prism AI (PRSAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Cel mai mic preț $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Prism AI (PRSAI) este $0.00767566. În ultimele 24 de ore, tokenul PRSAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRSAI este $ 0.617031, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00199182.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRSAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Prism AI (PRSAI)

Capitalizare de piață $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Prism AI este $ 7.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRSAI este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.68K.