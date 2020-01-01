Tokenomie pentru Pozi (POZI) Descoperă informații cheie despre Pozi (POZI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pozi (POZI) POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. Pagină de internet oficială: http://www.pozicto.com/ Cumpără POZI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pozi (POZI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pozi (POZI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Ofertă totală: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Ofertă aflată în circulație: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pozi (POZI)

Tokenomie pentru Pozi (POZI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pozi (POZI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POZI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POZI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POZI, explorează prețul în direct al tokenului POZI!

