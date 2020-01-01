Tokenomie pentru PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Descoperă informații cheie despre PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a "Transaction Execution as a Service" tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol's goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool's DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error. Pagină de internet oficială: https://powerpool.finance Carte albă: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network Cumpără CVP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 250.89K $ 250.89K $ 250.89K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 32.39M $ 32.39M $ 32.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 774.59K $ 774.59K $ 774.59K Maxim dintotdeauna: $ 17.27 $ 17.27 $ 17.27 Minim dintotdeauna: $ 0.0036564 $ 0.0036564 $ 0.0036564 Preț curent: $ 0.00775037 $ 0.00775037 $ 0.00775037 Află mai mult despre prețul tokenului PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Tokenomie pentru PowerPool Concentrated Voting Power (CVP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CVP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CVP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CVP, explorează prețul în direct al tokenului CVP!

Predicție de preț pentru CVP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CVP? Pagina noastră de predicție de preț pentru CVP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CVP!

