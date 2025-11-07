Informații privind prețul pentru Powerloom (POWER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00327533 $ 0.00327533 $ 0.00327533 Minim 24 h $ 0.00359385 $ 0.00359385 $ 0.00359385 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00327533$ 0.00327533 $ 0.00327533 Maxim 24 h $ 0.00359385$ 0.00359385 $ 0.00359385 Maxim dintotdeauna $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Cel mai mic preț $ 0.00296729$ 0.00296729 $ 0.00296729 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -7.51% Modificare de preț (7 zile) -32.83% Modificare de preț (7 zile) -32.83%

Prețul în timp real pentru Powerloom (POWER) este $0.00327806. În ultimele 24 de ore, tokenul POWER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00327533 și un maxim de $ 0.00359385, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POWER este $ 0.330112, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00296729.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POWER s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -7.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Powerloom (POWER)

Capitalizare de piață $ 515.56K$ 515.56K $ 515.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Ofertă află în circulație 156.77M 156.77M 156.77M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Powerloom este $ 515.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POWER este 156.77M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.29M.