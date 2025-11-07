Informații privind prețul pentru Power The Baby White Rhino (POWER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.19% Modificare de preț (7 zile) -15.24% Modificare de preț (7 zile) -15.24%

Prețul în timp real pentru Power The Baby White Rhino (POWER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul POWER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POWER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POWER s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Power The Baby White Rhino (POWER)

Capitalizare de piață $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Ofertă află în circulație 998.24M 998.24M 998.24M Ofertă totală 998,240,970.691798 998,240,970.691798 998,240,970.691798

Capitalizarea de piață actuală pentru Power The Baby White Rhino este $ 6.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POWER este 998.24M, cu o ofertă totală de 998240970.691798. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.83K.