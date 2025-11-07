Informații privind prețul pentru Power Play (POWER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0006774$ 0.0006774 $ 0.0006774 Cel mai mic preț $ 0.00000504$ 0.00000504 $ 0.00000504 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Power Play (POWER) este $0.00000823. În ultimele 24 de ore, tokenul POWER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POWER este $ 0.0006774, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000504.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POWER s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Power Play (POWER)

Capitalizare de piață $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Power Play este $ 8.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POWER este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.23K.