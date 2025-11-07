Informații privind prețul pentru PORKY PIG PARTY (PPP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00008922$ 0.00008922 $ 0.00008922 Cel mai mic preț $ 0.0000074$ 0.0000074 $ 0.0000074 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +2.26% Modificare de preț (7 zile) +2.26%

Prețul în timp real pentru PORKY PIG PARTY (PPP) este $0.00000757. În ultimele 24 de ore, tokenul PPP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PPP este $ 0.00008922, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000074.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PPP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PORKY PIG PARTY (PPP)

Capitalizare de piață $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Ofertă află în circulație 999.70M 999.70M 999.70M Ofertă totală 999,698,807.235745 999,698,807.235745 999,698,807.235745

Capitalizarea de piață actuală pentru PORKY PIG PARTY este $ 7.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PPP este 999.70M, cu o ofertă totală de 999698807.235745. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.57K.