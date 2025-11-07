Informații privind prețul pentru PoPi 4i (POPI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.61% Modificare de preț (7 zile) -27.91% Modificare de preț (7 zile) -27.91%

Prețul în timp real pentru PoPi 4i (POPI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul POPI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POPI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POPI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PoPi 4i (POPI)

Capitalizare de piață $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Ofertă află în circulație 819.64M 819.64M 819.64M Ofertă totală 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Capitalizarea de piață actuală pentru PoPi 4i este $ 8.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POPI este 819.64M, cu o ofertă totală de 999641994.0341784. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.80K.