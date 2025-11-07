Informații privind prețul pentru poors (POORS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -12.93% Modificare de preț (1 zi) +120.23% Modificare de preț (7 zile) +4.47% Modificare de preț (7 zile) +4.47%

Prețul în timp real pentru poors (POORS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul POORS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POORS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POORS s-a modificat cu -12.93% în decursul ultimei ore, cu +120.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața poors (POORS)

Capitalizare de piață $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Ofertă află în circulație 996.88M 996.88M 996.88M Ofertă totală 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Capitalizarea de piață actuală pentru poors este $ 13.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POORS este 996.88M, cu o ofertă totală de 996879962.5753491. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.91K.