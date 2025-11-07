Informații privind prețul pentru poop aura (POOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00034851 Maxim 24 h $ 0.00045068 Maxim dintotdeauna $ 0.00305409 Cel mai mic preț $ 0.00023506 Modificare de preț (1 oră) -0.46% Modificare de preț (1 zi) +16.08% Modificare de preț (7 zile) +3.77%

Prețul în timp real pentru poop aura (POOP) este $0.00043548. În ultimele 24 de ore, tokenul POOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00034851 și un maxim de $ 0.00045068, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POOP este $ 0.00305409, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00023506.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POOP s-a modificat cu -0.46% în decursul ultimei ore, cu +16.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața poop aura (POOP)

Capitalizare de piață $ 439.73K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 439.73K Ofertă află în circulație 999.72M Ofertă totală 999,717,001.148806

Capitalizarea de piață actuală pentru poop aura este $ 439.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POOP este 999.72M, cu o ofertă totală de 999717001.148806. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 439.73K.