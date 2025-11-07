Informații privind prețul pentru Poolz Finance (POOLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.193954 $ 0.193954 $ 0.193954 Minim 24 h $ 0.215118 $ 0.215118 $ 0.215118 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.193954$ 0.193954 $ 0.193954 Maxim 24 h $ 0.215118$ 0.215118 $ 0.215118 Maxim dintotdeauna $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Cel mai mic preț $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Modificare de preț (1 oră) -0.65% Modificare de preț (1 zi) -6.81% Modificare de preț (7 zile) -10.04% Modificare de preț (7 zile) -10.04%

Prețul în timp real pentru Poolz Finance (POOLX) este $0.196349. În ultimele 24 de ore, tokenul POOLX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.193954 și un maxim de $ 0.215118, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POOLX este $ 7.18, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.155338.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POOLX s-a modificat cu -0.65% în decursul ultimei ore, cu -6.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Poolz Finance (POOLX)

Capitalizare de piață $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Ofertă află în circulație 5.23M 5.23M 5.23M Ofertă totală 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Poolz Finance este $ 1.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POOLX este 5.23M, cu o ofertă totală de 5500000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.07M.