Informații privind prețul pentru Ponzimon (PONZI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.008133 $ 0.008133 $ 0.008133 Minim 24 h $ 0.00926727 $ 0.00926727 $ 0.00926727 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.008133$ 0.008133 $ 0.008133 Maxim 24 h $ 0.00926727$ 0.00926727 $ 0.00926727 Maxim dintotdeauna $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Cel mai mic preț $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Modificare de preț (1 oră) +0.78% Modificare de preț (1 zi) -10.54% Modificare de preț (7 zile) -8.75% Modificare de preț (7 zile) -8.75%

Prețul în timp real pentru Ponzimon (PONZI) este $0.00824609. În ultimele 24 de ore, tokenul PONZI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.008133 și un maxim de $ 0.00926727, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PONZI este $ 0.519954, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00421223.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PONZI s-a modificat cu +0.78% în decursul ultimei ore, cu -10.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ponzimon (PONZI)

Capitalizare de piață $ 48.71K$ 48.71K $ 48.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 100.11K$ 100.11K $ 100.11K Ofertă află în circulație 5.91M 5.91M 5.91M Ofertă totală 12,140,417.23641 12,140,417.23641 12,140,417.23641

Capitalizarea de piață actuală pentru Ponzimon este $ 48.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PONZI este 5.91M, cu o ofertă totală de 12140417.23641. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 100.11K.