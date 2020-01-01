Tokenomie pentru Ponzichu (PCHU) Descoperă informații cheie despre Ponzichu (PCHU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ponzichu (PCHU) Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics. Pagină de internet oficială: https://ponzichu.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ponzichu (PCHU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ponzichu (PCHU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.48K $ 4.48K $ 4.48K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.48K $ 4.48K $ 4.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.00266093 $ 0.00266093 $ 0.00266093 Minim dintotdeauna: $ 0.00000361 $ 0.00000361 $ 0.00000361 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ponzichu (PCHU)

Tokenomie pentru Ponzichu (PCHU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ponzichu (PCHU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PCHU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PCHU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PCHU, explorează prețul în direct al tokenului PCHU!

Predicție de preț pentru PCHU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PCHU? Pagina noastră de predicție de preț pentru PCHU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PCHU!

