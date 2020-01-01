Tokenomie pentru Ponzichu (PCHU)
Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.
Tokenomie pentru Ponzichu (PCHU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Ponzichu (PCHU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PCHU care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PCHU care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.