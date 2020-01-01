Tokenomie pentru Polter (POLTER) Descoperă informații cheie despre Polter (POLTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polter (POLTER) Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Pagină de internet oficială: https://polter.finance/ Carte albă: https://polter.gitbook.io/polter/ Cumpără POLTER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Polter (POLTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polter (POLTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.07K $ 49.07K $ 49.07K Ofertă totală: $ 91.59M $ 91.59M $ 91.59M Ofertă aflată în circulație: $ 91.59M $ 91.59M $ 91.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.07K $ 49.07K $ 49.07K Maxim dintotdeauna: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0005357 $ 0.0005357 $ 0.0005357 Află mai mult despre prețul tokenului Polter (POLTER)

Tokenomie pentru Polter (POLTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polter (POLTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLTER, explorează prețul în direct al tokenului POLTER!

