Explorează tokenomia pentru Polkarare (PRARE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului PRARE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Polkarare (PRARE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului PRARE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Polkarare (PRARE) / Tokenomie / Tokenomie pentru Polkarare (PRARE) Descoperă informații cheie despre Polkarare (PRARE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Polkarare (PRARE) What is PolkaRare? PolkaRare is a web3 economy to create, trade, and discover NFTs. Powered by Polkadot, Polygon, Ethereum, and Binance Smart Chain, PolkaRare offers artists a seamless onboarding experience without the need to use Metamask or make contract transactions on their own. PolkaRare provides a range of tools to users to unlock the maximum potential of NFTs. $PRARE is the native token of PolkaRare used for governance, staking rewards, medium of exchange, NFT farming, etc. Who is the Founder of PolkaRare? PolkaRare is founded by Pramod Mahadik, a professional software developer. Pramod has over eight years of experience in building projects and has previously served at Rediff and Halalbox. Pramod has over four years of experience in the Blockchain space. He is a successful influencer and venture capitalist who has been advising multiple portfolio projects for development and team building. What is The USP of PolkaRare? PolkaRare offers NFT creation, NFT trading, multi-token support, community rewards, support licensed content drops, price discoverability, and charges low network fees. Currently, most of the NFT platforms are based on Ethereum. However, the high traffic of the Ethereum network creates various issues in creating and trading NFTs. PolkaRare aims to become a multi-chain NFT platform, where creators and users can optimize the blockchains and seamlessly transfer them across different networks. PolkaRare NFT creation will start on Ethereum and Polygon chains. In the next phase, the NFT will be added to the BSC and will be extended to other blockchain networks gradually. How many $PRARE are there in Circulation? PRARE is PolkaRare's utility and governance token. Total Supply : 100,000,000 PRARE Hardcap: $2,200,000 Total Tokens be Sold: 36,375,000 Percentage be Sold (Seed + Private + IDO): 36.375% Token utilities: Governance: $PRARE holders will be able to propose and vote on key proposals; a portion of platform transaction fees will be used for the governance rewards. Medium of exchange: PRARE is used as a primary mode of payment on PolkaRare Staking Rewards: Stakers will be rewarded with platform fees. Stake PRARE to earn PRARE. NFT Farming: Stake PRARE to farm rare NFTs Exclusive NFT drops: PRARE holders will get exclusive drops from the collectibles product. Token Distribution and Lock-Up Process: Seed Round: 12.50% Private Round 1: 12.50% Private Round 2: 9.375% (Initial Dex Offering)IDO: 2.00% Ecosystem Fund: 9.625% Marketing/Grants/Partnerships: 10.00% Advisors: 3.00% Team: 12.00% Company Reserve: 10.00% Operations: 4.00% Marketplace Mining & Staking: 12.00% Exchanges & Liquidity: 3.00% What are the Features of PolkaRare’s Products? PolkaRare’s products are designed to attract the average user to its platform. Its main features are Multichain NFT marketplace NFT Wallet Collections NFT Collateralized Loans Royalties Unlockable content: NFT price discoverability protocol Social features Multi content support What is PolkaRare? PolkaRare is a web3 economy to create, trade, and discover NFTs. Powered by Polkadot, Polygon, Ethereum, and Binance Smart Chain, PolkaRare offers artists a seamless onboarding experience without the need to use Metamask or make contract transactions on their own. PolkaRare provides a range of tools to users to unlock the maximum potential of NFTs. $PRARE is the native token of PolkaRare used for governance, staking rewards, medium of exchange, NFT farming, etc. Who is the Founder of PolkaRare? PolkaRare is founded by Pramod Mahadik, a professional software developer. Pramod has over eight years of experience in building projects and has previously served at Rediff and Halalbox. Pramod has over four years of experience in the Blockchain space. He is a successful influencer and venture capitalist who has been advising multiple portfolio projects for development and team building. What is The USP of PolkaRare? PolkaRare offers NFT creation, NFT trading, multi-token support, community rewards, support licensed content drops, price discoverability, and charges low network fees. Currently, most of the NFT platforms are based on Ethereum. However, the high traffic of the Ethereum network creates various issues in creating and trading NFTs. PolkaRare aims to become a multi-chain NFT platform, where creators and users can optimize the blockchains and seamlessly transfer them across different networks. PolkaRare NFT creation will start on Ethereum and Polygon chains. In the next phase, the NFT will be added to the BSC and will be extended to other blockchain networks gradually. How many $PRARE are there in Circulation? PRARE is PolkaRare's utility and governance token. Total Supply : 100,000,000 PRARE Hardcap: $2,200,000 Total Tokens be Sold: 36,375,000 Percentage be Sold (Seed + Private + IDO): 36.375% Token utilities: Governance: $PRARE holders will be able to propose and vote on key proposals; a portion of platform transaction fees will be used for the governance rewards. Medium of exchange: PRARE is used as a primary mode of payment on PolkaRare Staking Rewards: Stakers will be rewarded with platform fees. Stake PRARE to earn PRARE. NFT Farming: Stake PRARE to farm rare NFTs Exclusive NFT drops: PRARE holders will get exclusive drops from the collectibles product. Token Distribution and Lock-Up Process: Seed Round: 12.50% Private Round 1: 12.50% Private Round 2: 9.375% (Initial Dex Offering)IDO: 2.00% Ecosystem Fund: 9.625% Marketing/Grants/Partnerships: 10.00% Advisors: 3.00% Team: 12.00% Company Reserve: 10.00% Operations: 4.00% Marketplace Mining & Staking: 12.00% Exchanges & Liquidity: 3.00% What are the Features of PolkaRare’s Products? PolkaRare’s products are designed to attract the average user to its platform. Its main features are Multichain NFT marketplace NFT Wallet Collections NFT Collateralized Loans Royalties Unlockable content: NFT price discoverability protocol Social features Multi content support Pagină de internet oficială: https://www.polkarare.com/ Cumpără PRARE acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Polkarare (PRARE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polkarare (PRARE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.90K $ 66.90K $ 66.90K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 51.05M $ 51.05M $ 51.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 131.05K $ 131.05K $ 131.05K Maxim dintotdeauna: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00131049 $ 0.00131049 $ 0.00131049 Află mai mult despre prețul tokenului Polkarare (PRARE) Tokenomie pentru Polkarare (PRARE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polkarare (PRARE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRARE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRARE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRARE, explorează prețul în direct al tokenului PRARE! Predicție de preț pentru PRARE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PRARE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PRARE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PRARE! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.