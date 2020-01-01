Tokenomie pentru Polkamarkets (POLK) Descoperă informații cheie despre Polkamarkets (POLK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polkamarkets (POLK) Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn. Pagină de internet oficială: https://www.polkamarkets.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Polkamarkets (POLK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polkamarkets (POLK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 698.20K $ 698.20K $ 698.20K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 698.20K $ 698.20K $ 698.20K Maxim dintotdeauna: $ 4.18 $ 4.18 $ 4.18 Minim dintotdeauna: $ 0.00561973 $ 0.00561973 $ 0.00561973 Preț curent: $ 0.00698129 $ 0.00698129 $ 0.00698129 Află mai mult despre prețul tokenului Polkamarkets (POLK)

Tokenomie pentru Polkamarkets (POLK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polkamarkets (POLK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLK, explorează prețul în direct al tokenului POLK!

Predicție de preț pentru POLK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POLK? Pagina noastră de predicție de preț pentru POLK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POLK!

