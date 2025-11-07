Informații privind prețul pentru PolkaBridge (PBR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +135.22% Modificare de preț (7 zile) +44.70% Modificare de preț (7 zile) +44.70%

Prețul în timp real pentru PolkaBridge (PBR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PBR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PBR este $ 3.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PBR s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +135.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +44.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PolkaBridge (PBR)

Capitalizare de piață $ 57.72K$ 57.72K $ 57.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.90K$ 59.90K $ 59.90K Ofertă află în circulație 72.18M 72.18M 72.18M Ofertă totală 74,907,929.58194037 74,907,929.58194037 74,907,929.58194037

Capitalizarea de piață actuală pentru PolkaBridge este $ 57.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PBR este 72.18M, cu o ofertă totală de 74907929.58194037. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.90K.