Informații privind prețul pentru POLAR AI (POLAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00010817 Maxim 24 h $ 0.00012755 Maxim dintotdeauna $ 0.00025265 Cel mai mic preț $ 0.00010361 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) +6.10% Modificare de preț (7 zile) -12.97%

Prețul în timp real pentru POLAR AI (POLAR) este $0.00011477. În ultimele 24 de ore, tokenul POLAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010817 și un maxim de $ 0.00012755, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POLAR este $ 0.00025265, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00010361.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POLAR s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu +6.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața POLAR AI (POLAR)

Capitalizare de piață $ 114.77K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 114.77K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru POLAR AI este $ 114.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POLAR este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.77K.