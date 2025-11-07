Informații privind prețul pentru POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Minim 24 h $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Maxim 24 h $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Maxim dintotdeauna $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Cel mai mic preț $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -6.34% Modificare de preț (7 zile) -17.74% Modificare de preț (7 zile) -17.74%

Prețul în timp real pentru POL Staked WBERA (SWBERA) este $1.74. În ultimele 24 de ore, tokenul SWBERA a fost tranzacționat între un minim de $ 1.68 și un maxim de $ 1.92, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWBERA este $ 6.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.68.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWBERA s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -6.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața POL Staked WBERA (SWBERA)

Capitalizare de piață $ 28.85M$ 28.85M $ 28.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.85M$ 28.85M $ 28.85M Ofertă află în circulație 16.25M 16.25M 16.25M Ofertă totală 16,251,512.26736867 16,251,512.26736867 16,251,512.26736867

Capitalizarea de piață actuală pentru POL Staked WBERA este $ 28.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SWBERA este 16.25M, cu o ofertă totală de 16251512.26736867. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.85M.