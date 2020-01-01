Tokenomie pentru PokPok Golden Egg (PEGG) Descoperă informații cheie despre PokPok Golden Egg (PEGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PokPok Golden Egg (PEGG) PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option's lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok's Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Pagină de internet oficială: https://pokpok.io Carte albă: https://pokpok.gitbook.io

Tokenomie și analiză de preț pentru PokPok Golden Egg (PEGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PokPok Golden Egg (PEGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 491.31K $ 491.31K $ 491.31K Ofertă totală: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Ofertă aflată în circulație: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 637.42K $ 637.42K $ 637.42K Maxim dintotdeauna: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Minim dintotdeauna: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Preț curent: $ 0.060303 $ 0.060303 $ 0.060303 Află mai mult despre prețul tokenului PokPok Golden Egg (PEGG)

Tokenomie pentru PokPok Golden Egg (PEGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PokPok Golden Egg (PEGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEGG, explorează prețul în direct al tokenului PEGG!

