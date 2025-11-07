Informații privind prețul pentru PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00206325 $ 0.00206325 $ 0.00206325 Minim 24 h $ 0.00251331 $ 0.00251331 $ 0.00251331 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00206325$ 0.00206325 $ 0.00206325 Maxim 24 h $ 0.00251331$ 0.00251331 $ 0.00251331 Maxim dintotdeauna $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Cel mai mic preț $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Modificare de preț (1 oră) -1.17% Modificare de preț (1 zi) -4.98% Modificare de preț (7 zile) +7.87% Modificare de preț (7 zile) +7.87%

Prețul în timp real pentru PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) este $0.0021124. În ultimele 24 de ore, tokenul CTDA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00206325 și un maxim de $ 0.00251331, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CTDA este $ 0.01343034, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00120611.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CTDA s-a modificat cu -1.17% în decursul ultimei ore, cu -4.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Capitalizare de piață $ 342.68K$ 342.68K $ 342.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Ofertă află în circulație 161.53M 161.53M 161.53M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PokPok Agent Brain by Virtuals este $ 342.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CTDA este 161.53M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.12M.