Informații despre Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Pagină de internet oficială: https://explore.pogdigital.com/ Carte albă: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Cumpără POGS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pog Coin (POGS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pog Coin (POGS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.04968455 $ 0.04968455 $ 0.04968455 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00061624 $ 0.00061624 $ 0.00061624 Află mai mult despre prețul tokenului Pog Coin (POGS)

Tokenomie pentru Pog Coin (POGS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pog Coin (POGS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POGS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POGS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POGS, explorează prețul în direct al tokenului POGS!

