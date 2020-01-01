Tokenomie pentru Podflow AI by Virtuals (POD) Descoperă informații cheie despre Podflow AI by Virtuals (POD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Pagină de internet oficială: https://podflowai.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Podflow AI by Virtuals (POD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Podflow AI by Virtuals (POD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 89.29K $ 89.29K $ 89.29K Ofertă totală: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Ofertă aflată în circulație: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.29K $ 89.29K $ 89.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.00341037 $ 0.00341037 $ 0.00341037 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Podflow AI by Virtuals (POD)

Tokenomie pentru Podflow AI by Virtuals (POD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Podflow AI by Virtuals (POD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POD, explorează prețul în direct al tokenului POD!

