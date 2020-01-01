Tokenomie pentru PNP Exchange (PNP) Descoperă informații cheie despre PNP Exchange (PNP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

Pagină de internet oficială: https://www.pnp.exchange

Tokenomie și analiză de preț pentru PNP Exchange (PNP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PNP Exchange (PNP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 822.52K Ofertă totală: $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 822.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00478404 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00082254

Tokenomie pentru PNP Exchange (PNP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PNP Exchange (PNP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PNP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PNP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PNP, explorează prețul în direct al tokenului PNP!

