Informații privind prețul pentru PLYR L1 (PLYR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00322038 $ 0.00322038 $ 0.00322038 Minim 24 h $ 0.0033817 $ 0.0033817 $ 0.0033817 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00322038$ 0.00322038 $ 0.00322038 Maxim 24 h $ 0.0033817$ 0.0033817 $ 0.0033817 Maxim dintotdeauna $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.77% Modificare de preț (7 zile) -6.61% Modificare de preț (7 zile) -6.61%

Prețul în timp real pentru PLYR L1 (PLYR) este $0.00322038. În ultimele 24 de ore, tokenul PLYR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00322038 și un maxim de $ 0.0033817, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PLYR este $ 0.02441299, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PLYR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PLYR L1 (PLYR)

Capitalizare de piață $ 393.57K$ 393.57K $ 393.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Ofertă află în circulație 122.21M 122.21M 122.21M Ofertă totală 749,980,923.3778356 749,980,923.3778356 749,980,923.3778356

Capitalizarea de piață actuală pentru PLYR L1 este $ 393.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PLYR este 122.21M, cu o ofertă totală de 749980923.3778356. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.42M.