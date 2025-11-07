BursăDEX+
Prețul în timp real pentru PLURcoin astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PLUR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PLUR pe MEXC acum.

Preț PLURcoin (PLUR)

Preț în timp real pentru 1 PLUR în USD:

$0.00017206
$0.00017206
0.00%1D
mexc
USD
PLURcoin (PLUR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:55:41 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PLURcoin (PLUR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru PLURcoin (PLUR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PLUR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PLUR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PLUR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PLURcoin (PLUR)

$ 188.75K
$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M

1.10B
1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797

Capitalizarea de piață actuală pentru PLURcoin este $ 188.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PLUR este 1.10B, cu o ofertă totală de 56097013924.83797. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.65M.

Istoric de preț pentru PLURcoin (PLUR) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru PLURcoin la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru PLURcoin la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru PLURcoin la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru PLURcoin la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0-23.38%
60 de zile$ 0-22.74%
90 de zile$ 0--

Ce este PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață.

Resursă PLURcoin (PLUR)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru PLURcoin (USD)

Ce valoare va avea PLURcoin (PLUR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PLURcoin (PLUR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PLURcoin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PLURcoin!

PLUR în monede locale

Tokenomie pentru PLURcoin (PLUR)

Înțelegerea tokenomică a PLURcoin (PLUR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PLUR!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre PLURcoin (PLUR)

Cât valorează PLURcoin (PLUR) astăzi?
Prețul pe viu pentru PLUR în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PLUR în USD?
Prețul actual pentru PLUR la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PLURcoin?
Capitalizarea de piață pentru PLUR este $ 188.75K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PLUR?
Ofertă aflată în circulație pentru PLUR este 1.10B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PLUR?
PLUR a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PLUR?
PLUR a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PLUR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PLUR este -- USD.
Va crește PLUR în acest an?
PLUR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PLUR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:55:41 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

