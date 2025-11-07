Informații privind prețul pentru Plume Staked ETH (PETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,200.81 $ 3,200.81 $ 3,200.81 Minim 24 h $ 3,399.0 $ 3,399.0 $ 3,399.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,200.81$ 3,200.81 $ 3,200.81 Maxim 24 h $ 3,399.0$ 3,399.0 $ 3,399.0 Maxim dintotdeauna $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Cel mai mic preț $ 3,072.06$ 3,072.06 $ 3,072.06 Modificare de preț (1 oră) -0.73% Modificare de preț (1 zi) -3.78% Modificare de preț (7 zile) -11.67% Modificare de preț (7 zile) -11.67%

Prețul în timp real pentru Plume Staked ETH (PETH) este $3,260.96. În ultimele 24 de ore, tokenul PETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,200.81 și un maxim de $ 3,399.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PETH este $ 4,947.99, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,072.06.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PETH s-a modificat cu -0.73% în decursul ultimei ore, cu -3.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Plume Staked ETH (PETH)

Capitalizare de piață $ 151.52K$ 151.52K $ 151.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 151.52K$ 151.52K $ 151.52K Ofertă află în circulație 46.31 46.31 46.31 Ofertă totală 46.30988043064992 46.30988043064992 46.30988043064992

Capitalizarea de piață actuală pentru Plume Staked ETH este $ 151.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PETH este 46.31, cu o ofertă totală de 46.30988043064992. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 151.52K.