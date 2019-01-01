Tokenomie pentru Plastiks (PLASTIK) Descoperă informații cheie despre Plastiks (PLASTIK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Plastiks (PLASTIK) Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world's largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it'll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik. Pagină de internet oficială: https://plastiks.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Plastiks (PLASTIK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Plastiks (PLASTIK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 160.59K $ 160.59K $ 160.59K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 470.26M $ 470.26M $ 470.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 341.49K $ 341.49K $ 341.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.260756 $ 0.260756 $ 0.260756 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00034149 $ 0.00034149 $ 0.00034149 Află mai mult despre prețul tokenului Plastiks (PLASTIK)

Tokenomie pentru Plastiks (PLASTIK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Plastiks (PLASTIK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLASTIK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLASTIK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLASTIK, explorează prețul în direct al tokenului PLASTIK!

Predicție de preț pentru PLASTIK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLASTIK? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLASTIK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLASTIK!

