Informații despre Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Pagină de internet oficială: https://pvr.ronencoin.tech/ Cumpără PVR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Plants VS Ronke (PVR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Plants VS Ronke (PVR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 217.75K $ 217.75K $ 217.75K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 257.51M $ 257.51M $ 257.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Maxim dintotdeauna: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Află mai mult despre prețul tokenului Plants VS Ronke (PVR)

Tokenomie pentru Plants VS Ronke (PVR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Plants VS Ronke (PVR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PVR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PVR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PVR, explorează prețul în direct al tokenului PVR!

Predicție de preț pentru PVR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PVR? Pagina noastră de predicție de preț pentru PVR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PVR!

