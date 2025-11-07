Informații privind prețul pentru Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Planet Horse V2 (PHORSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PHORSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHORSE este $ 0.00181314, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHORSE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Planet Horse V2 (PHORSE)

Capitalizare de piață $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Ofertă află în circulație 300.00M 300.00M 300.00M Ofertă totală 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Planet Horse V2 este $ 62.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PHORSE este 300.00M, cu o ofertă totală de 300000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.78K.