Informații despre Pitty the Pitbull (PITTY) The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Pagină de internet oficială: https://www.boredpitty.com Cumpără PITTY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pitty the Pitbull (PITTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pitty the Pitbull (PITTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K Ofertă totală: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pitty the Pitbull (PITTY)

Tokenomie pentru Pitty the Pitbull (PITTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pitty the Pitbull (PITTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PITTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PITTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PITTY, explorează prețul în direct al tokenului PITTY!

Predicție de preț pentru PITTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PITTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru PITTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PITTY!

