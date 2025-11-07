Informații privind prețul pentru Pinto Coin (PINTO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.22% Modificare de preț (7 zile) -20.09% Modificare de preț (7 zile) -20.09%

Prețul în timp real pentru Pinto Coin (PINTO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PINTO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PINTO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PINTO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pinto Coin (PINTO)

Capitalizare de piață $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

Capitalizarea de piață actuală pentru Pinto Coin este $ 63.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PINTO este 999.99M, cu o ofertă totală de 999991266.916245. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.48K.