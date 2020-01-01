Tokenomie pentru Pinky the Pineapple (PINKY) Descoperă informații cheie despre Pinky the Pineapple (PINKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pinky the Pineapple (PINKY) Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships. Pagină de internet oficială: https://pinkythepineapple.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Pinky the Pineapple (PINKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pinky the Pineapple (PINKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Ofertă totală: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Ofertă aflată în circulație: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00249627 $ 0.00249627 $ 0.00249627 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pinky the Pineapple (PINKY)

Tokenomie pentru Pinky the Pineapple (PINKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pinky the Pineapple (PINKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PINKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PINKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PINKY, explorează prețul în direct al tokenului PINKY!

