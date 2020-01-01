Tokenomie pentru Pineapple Owl (PINEOWL) Descoperă informații cheie despre Pineapple Owl (PINEOWL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pineapple Owl (PINEOWL) This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need. This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need. Pagină de internet oficială: https://pineowl.org

Tokenomie și analiză de preț pentru Pineapple Owl (PINEOWL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pineapple Owl (PINEOWL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.00232767 $ 0.00232767 $ 0.00232767 Minim dintotdeauna: $ 0.00002006 $ 0.00002006 $ 0.00002006 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pineapple Owl (PINEOWL)

Tokenomie pentru Pineapple Owl (PINEOWL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pineapple Owl (PINEOWL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PINEOWL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PINEOWL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PINEOWL, explorează prețul în direct al tokenului PINEOWL!

