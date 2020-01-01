Explorează tokenomia pentru Pillzumi (PILLZUMI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului PILLZUMI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Pillzumi (PILLZUMI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului PILLZUMI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Pillzumi (PILLZUMI) Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich. Pagină de internet oficială: https://pillzumi.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pillzumi (PILLZUMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pillzumi (PILLZUMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.93K $ 50.93K $ 50.93K Ofertă totală: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Ofertă aflată în circulație: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.93K $ 50.93K $ 50.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.01926212 $ 0.01926212 $ 0.01926212 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomie pentru Pillzumi (PILLZUMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pillzumi (PILLZUMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PILLZUMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PILLZUMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PILLZUMI, explorează prețul în direct al tokenului PILLZUMI! Predicție de preț pentru PILLZUMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PILLZUMI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.