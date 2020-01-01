Tokenomie pentru Pigeon Tech (GOVAI) Descoperă informații cheie despre Pigeon Tech (GOVAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the 'birds aren't real' meme into a groundbreaking reality. This isn't just a meme upgrade; it's the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it's smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Pagină de internet oficială: https://govai.meme Cumpără GOVAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pigeon Tech (GOVAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pigeon Tech (GOVAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 678.84K $ 678.84K $ 678.84K Ofertă totală: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ofertă aflată în circulație: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 678.84K $ 678.84K $ 678.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Minim dintotdeauna: $ 0.00016962 $ 0.00016962 $ 0.00016962 Preț curent: $ 0.00067907 $ 0.00067907 $ 0.00067907 Află mai mult despre prețul tokenului Pigeon Tech (GOVAI)

Tokenomie pentru Pigeon Tech (GOVAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pigeon Tech (GOVAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOVAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOVAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOVAI, explorează prețul în direct al tokenului GOVAI!

Predicție de preț pentru GOVAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOVAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOVAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOVAI!

