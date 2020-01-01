Tokenomie pentru pig wif hat (PIGWIF) Descoperă informații cheie despre pig wif hat (PIGWIF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre pig wif hat (PIGWIF) Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a "PvE" (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. Pagină de internet oficială: https://pigwifhat.com/ Cumpără PIGWIF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru pig wif hat (PIGWIF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru pig wif hat (PIGWIF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00154829 $ 0.00154829 $ 0.00154829 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului pig wif hat (PIGWIF)

Tokenomie pentru pig wif hat (PIGWIF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru pig wif hat (PIGWIF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIGWIF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIGWIF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIGWIF, explorează prețul în direct al tokenului PIGWIF!

