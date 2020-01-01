Tokenomie pentru Piccolo Inu (PINU) Descoperă informații cheie despre Piccolo Inu (PINU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Piccolo Inu (PINU) Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Pagină de internet oficială: https://www.piccoloinu.com/ Carte albă: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Cumpără PINU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Piccolo Inu (PINU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Piccolo Inu (PINU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 303.34K $ 303.34K $ 303.34K Ofertă totală: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ofertă aflată în circulație: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 303.34K $ 303.34K $ 303.34K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Piccolo Inu (PINU)

Tokenomie pentru Piccolo Inu (PINU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Piccolo Inu (PINU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PINU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PINU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PINU, explorează prețul în direct al tokenului PINU!

Predicție de preț pentru PINU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PINU? Pagina noastră de predicție de preț pentru PINU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

