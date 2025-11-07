Informații privind prețul pentru Pharmachain AI (PHAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.34% Modificare de preț (1 zi) -14.99% Modificare de preț (7 zile) -8.61% Modificare de preț (7 zile) -8.61%

Prețul în timp real pentru Pharmachain AI (PHAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PHAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHAI este $ 0.00142306, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHAI s-a modificat cu -1.34% în decursul ultimei ore, cu -14.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pharmachain AI (PHAI)

Capitalizare de piață $ 83.68K$ 83.68K $ 83.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 502.56K$ 502.56K $ 502.56K Ofertă află în circulație 166.50M 166.50M 166.50M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Pharmachain AI este $ 83.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PHAI este 166.50M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 502.56K.