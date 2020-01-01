Tokenomie pentru Phantom GhostDOG (PHANT) Descoperă informații cheie despre Phantom GhostDOG (PHANT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Phantom GhostDOG (PHANT) Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Pagină de internet oficială: https://phant.fyi/ Cumpără PHANT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Phantom GhostDOG (PHANT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Phantom GhostDOG (PHANT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Ofertă totală: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Ofertă aflată în circulație: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Phantom GhostDOG (PHANT)

Tokenomie pentru Phantom GhostDOG (PHANT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phantom GhostDOG (PHANT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHANT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHANT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHANT, explorează prețul în direct al tokenului PHANT!

