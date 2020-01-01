Tokenomie pentru Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Descoperă informații cheie despre Pesto the Baby King Penguin (PESTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Pagină de internet oficială: https://www.pestosol.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pesto the Baby King Penguin (PESTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 389.09K $ 389.09K $ 389.09K Ofertă totală: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 389.09K $ 389.09K $ 389.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00038916 $ 0.00038916 $ 0.00038916 Află mai mult despre prețul tokenului Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Tokenomie pentru Pesto the Baby King Penguin (PESTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pesto the Baby King Penguin (PESTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PESTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PESTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PESTO, explorează prețul în direct al tokenului PESTO!

