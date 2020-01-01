Tokenomie pentru Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Descoperă informații cheie despre Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Pagină de internet oficială: https://www.fpfplay.com/ Cumpără FPFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Ofertă totală: $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Ofertă aflată în circulație: $ 22.91M $ 22.91M $ 22.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 131.53K $ 131.53K $ 131.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.210672 $ 0.210672 $ 0.210672 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00134345 $ 0.00134345 $ 0.00134345 Află mai mult despre prețul tokenului Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Tokenomie pentru Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FPFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FPFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FPFT, explorează prețul în direct al tokenului FPFT!

